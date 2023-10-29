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لبنان

الجيش يتسلمّ الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية

Lebanon 24
29-10-2023 | 03:48
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"تسلّم الجيش الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية. تهدف هذه الهبة التي قدمتها دولة قطر مشكورة إلى دعم الجيش وتمكينه من مواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها المتزايدة".
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