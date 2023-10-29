بالأرقام.. هل يُمكن لإقتصاد لبنان تحمّل حرب جديدة؟

نشرت شبكة "cnbc عربية" تقريراً عن مدى إمكانية تحمل إقتصاد لبنان تبعات الحرب في غزّة.



وأشارت الشبكة إلى أنّ الخبراء الإقتصاديين يقولون إنه لا يمكن للبنان تحمُّل تداعيات أيّ حرب جديدة تُشنّ ضده من قبل العدو الإسرائيلي لاسيما أنه يعاني من أزمة إقتصادية ومالية خانقة منذ العام 2019.

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وأوضح التقرير أنّ حجم خسائر الإقتصاد اللبناني بسبب حرب تمّوز عام 2006 بلغ نحو 1.6 مليار دولار، لافتاً إلى أنَّ نفقات البنى التحتية بعد تلك الحرب فاقت الـ2 مليار دولار.