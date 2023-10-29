Advertisement

لبنان

ميقاتي يلتقي أمير قطر في الدوحة.. ومحادثات حول أوضاع فلسطين والمنطقة

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1124002-638341710691319475.jpg
Doc-P-1124002-638341710691319475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الديوان الأميري صباح اليوم، في حضور رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
Advertisement
 
تم خلال اللقاء عرض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.

بعد ذلك، عقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في حضور القائمة بأعمال سفارة لبنان لدى دولة قطر السفيرة فرح بري. 
بعد ذلك عقدت خلوة بين الرئيسين ميقاتي والشيخ محمد بن  عبد الرحمن.

وكان رئيس الحكومة وصل الى قطر صباحاً واستقبله في المطار وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي  والقائمة باعمال سفارة لبنان في قطر.
 
------------------------
 
صورٌ من زيارة ميقاتي إلى قطر اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2023-10-29
10:27 | 2023-10-29
10:10 | 2023-10-29
10:04 | 2023-10-29
09:55 | 2023-10-29
09:26 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24