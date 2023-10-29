ميقاتي يلتقي أمير قطر في الدوحة.. ومحادثات حول أوضاع فلسطين والمنطقة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الديوان الأميري صباح اليوم، في حضور رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

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تم خلال اللقاء عرض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.



بعد ذلك، عقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في حضور القائمة بأعمال سفارة لبنان لدى دولة قطر السفيرة فرح بري.

بعد ذلك عقدت خلوة بين الرئيسين ميقاتي والشيخ محمد بن عبد الرحمن.



وكان رئيس الحكومة وصل الى قطر صباحاً واستقبله في المطار وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي والقائمة باعمال سفارة لبنان في قطر.

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صورٌ من زيارة ميقاتي إلى قطر اليوم: