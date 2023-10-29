نداءٌ من السفارة.. الكويت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان!

دعت ‏سفارة الكويت في بيروت في بيان عبر منصة "إكس "، جميع رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد.

وطلبت السفارة من الكويتيين في لبنان اعتماد رقم الهاتف التالي 71/171441 من أجل التواصل معها وتسجيل بياناتهم.