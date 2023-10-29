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لبنان

نداءٌ من السفارة.. الكويت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان!

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:16
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دعت ‏سفارة الكويت في بيروت في بيان عبر منصة "إكس "، جميع رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد.
 
وطلبت السفارة من الكويتيين في لبنان اعتماد رقم الهاتف التالي 71/171441 من أجل التواصل معها وتسجيل بياناتهم. 
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