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لبنان

توترٌ كبير الآن عند الحدود.. ماذا فعل "حزب الله" صباحاً ضد مواقع إسرائيليّة؟

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:26
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شهدت مستوطنة مسكاف عام الإسرائيليّة المُحاذية للحدود مع لبنان توتراً كبيراً، اليوم الأحد، وذلك بعدما بادر مسلحون إلى إطلاق النار باتجاه نقطة مراقبة عائدة لجيش العدو.
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ووصفت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليّة الواقعة بـ"الحدث الأمني"، مشيرة إلى أنَّ قيادة الجبهة الداخلية في شمال فلسطين المُحتلة طلبت من سكان مستوطنة مسكاف عام الدخول إلى الملاجئ. 
 
وزعمت التقارير الإسرائيليّة أنّ إطلاق النار بإتجاه النقطة العسكرية لم يُسفر عن وقوع إصابات، في وقتٍ قالت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "حزب الله" هو المسؤول عن الإستهداف الذي طال مسكاف عام.
 
وذكرت الصحيفة أيضاً أنّه إثر وقوع الحادثة، ردّ جيش العدو بإطلاق النار على مصادر النيران.
 
بدوره، أعلنَ "حزب الله"، اليوم الأحد، أنّ المقاومين هاجموا ثُكنة زرعيت الإسرائيليّة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مُباشرة. 

ولفت الحزب في بيانٍ له إلى أنه "تمت مهاجمة تجمعٍ لجنود الاحتلال  في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت وأوقعوا إصابات مؤكدة في صفوفه". 

وخلال ساعات الصباح، أفادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان بأنّ جيش العدو الإسرائيلي قام بتمشيط مُحيط موقع العباد المقابل لبلدة حولا بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمُتوسطة.

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