اللواء ابراهيم: مُرعب سكوت العالم عن جنون بنيامين نتنياهو

كتب اللواء عباس إبراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي: "مُرعب سكوت العالم عن جنون بنيامين نتنياهو رمز النازية في العصر الحالي. هذا الجنون واستسهال قتل الابرياء الفلسطينيين لا يقع إلا في خانة سعي رئيس وزراء العدو لإنقاذ نفسه من السجن والمساءلة عما فعله ويفعله. وعلى العالم الذي يزعم اولوية الانسان ان يكبح هذا الجنون الدموي. ولا حل إلا بتحرير السجون والمعتقلات الإسرائيلية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني وهو حق سيبقى قائماً حتى اطفاء الشمس".

Advertisement