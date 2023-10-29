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لبنان

فياض يشارك في أسبوع القاهرة للمياه برعاية السيسي

Lebanon 24
29-10-2023 | 05:26
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يشارك اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض في أسبوع القاهرة للمياه CWW2023 الذي يعقد برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حضور العديد من الوزراء والشركاء الإقليميين والدوليين في العاصمة المصرية القاهرة.
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وتعقد النسخة السادسة من اسبوع القاهرة للمياه هذه السنة بعنوان: العمل على التكيف مع الحياة من أجل الاستدامة، حيث تتم مناقشة وعرض القضايا والسياسات والاستراتيجيات والخطط والتدابير الرئيسية المتعلقة بتحديات المناخ والمياه ومواصلة السعي لرفع مكانة المياه في مؤتمرات المناخ المقبلة وخاصةً مؤتمر المناخ الثامن والعشرين COP 28.

وسيلتقي فياض على هامش المؤتمر، وزراء وفاعليات كما سيكون له عدة مداخلات تتعلق بالمياه والتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة في هذا الاطار.
 
 
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