قاووق: "حزب الله" لن يتخلى عن غزة

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أنّ "الكيان الإسرائيلي يترنّح ومُتخم بالجراح وإنّ طوفان الأقصى هو زلزالٌ حرّكه من مكانٍ إلى مكان ومن زمانٍ إلى زمان وتغيّرت المعادلات".

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كلام قاووق جاء خلال الإحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لـ"شهيده على طريق القدس" حيدر خضر عياد في بلدة البابلية بمشاركة شخصيات وفاعليات والأهالي.



واعتبر قاووق أنّ "الكيان الإسرائيلي اليوم في حالة هلع ولأول مرة بدأوا ببناء مخيمات للاجئين الإسرائيلين وهذا دليل على سقوط كلّ نظريات التفوّق العسكري الإسرائيلي" .



ولفت إلى أنّ "تدخل أميركا يعني أنّ الكيان غير قادر على حماية نفسه والخبراء والضباط الأميركيون هم الذين يُديرون الحرب اليوم وهذا لم يَعُد سرا".



وأردف: "المعركة في غزة ترسم حاضر المنطقة ومستقبلها، ويجب إفشال العدوان عليها لأجل حماية لبنان".



وشدّد قاووق في ختام كلمته على أنّ "قرار حزب الله واضح مهما بلغت التضحيات والتهديدات"، وقال: "الحزب لن يتخلى عن غزة وسنبقى في الميدان ولن نبدّل تبديلا".



