Advertisement

لبنان

قاووق: "حزب الله" لن يتخلى عن غزة

Lebanon 24
29-10-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1124026-638341760355178268.jpg
Doc-P-1124026-638341760355178268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أنّ "الكيان الإسرائيلي يترنّح ومُتخم بالجراح وإنّ طوفان الأقصى هو زلزالٌ حرّكه من مكانٍ إلى مكان ومن زمانٍ إلى زمان وتغيّرت المعادلات".
Advertisement
 
كلام قاووق جاء خلال الإحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لـ"شهيده على طريق القدس" حيدر خضر عياد في بلدة البابلية بمشاركة شخصيات وفاعليات والأهالي.
 
واعتبر قاووق أنّ "الكيان الإسرائيلي اليوم في حالة هلع ولأول مرة بدأوا ببناء مخيمات للاجئين الإسرائيلين وهذا دليل على سقوط  كلّ نظريات التفوّق العسكري الإسرائيلي" .

ولفت إلى أنّ "تدخل أميركا يعني أنّ الكيان غير قادر على حماية نفسه والخبراء والضباط الأميركيون هم الذين يُديرون الحرب اليوم وهذا لم يَعُد سرا".

وأردف: "المعركة في غزة ترسم حاضر المنطقة ومستقبلها، ويجب إفشال العدوان عليها لأجل حماية لبنان".

وشدّد قاووق في ختام كلمته على أنّ "قرار حزب الله واضح مهما بلغت التضحيات والتهديدات"، وقال: "الحزب لن يتخلى عن غزة وسنبقى في الميدان ولن نبدّل تبديلا".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:10 | 2023-10-29
07:23 | 2023-10-29
10:27 | 2023-10-29
10:10 | 2023-10-29
10:04 | 2023-10-29
09:55 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24