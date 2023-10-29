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لبنان

قاسم: ما يجري في غزة هو النموذج ودوركم بعدها

Lebanon 24
29-10-2023 | 06:24
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إعتبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "وحشية أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في الدعم المطلق للاجرام الإسرائيلي والإبادة ضد المدنيين في غزة تجاوزت أدنى مراتب الإنسانية. فليعلم الحكام العرب أن المقاومة قوية وصامدة ومنصورة بإذن الله تعالى، وستثبت الأيام ذلك، ولتعلموا أن دور إسرائيل أن تسحقكم وتسحق شعوبكم، ما يجري في غزة هو النموذج ودوركم بعدها إلا إذا كنتم عبيداً خاضعين لها، وتذكروا أن الشعار الإسرائيلي: من الفرات إلى النيل".
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وتابع في منشور عبر منصة "أكس": "إجتمعوا وهددوا، قوموا بما يردعهم، قاطعوا، أفسحوا المجال أمام شعوبكم ليعبِّروا بحرية، أعلنوا دعمكم لفلسطين والقدس، إنها فرصة لكسر التوحش. الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته يدفعون ثمن عزة الأمة والأجيال القادمة، فكونوا معه لتكونوا مع أنفسكم وشعوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".
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