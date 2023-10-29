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لبنان

قصف اسرائيلي على مواقع جنوبية بالقذائف الحارقة (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2023 | 07:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدو الاسرائيلي يقوم حاليا بالقصف على تلال كفرشوبا ومزرعة شانوح وبسطر بالقذائف الحارقة. 
 
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وكذلك استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي منزلا في مرتفع الرجم في عيتا الشعب. 
 
وقصف الجيش الإسرائيلي من مواقعه داخل الاراضي المحتلة بالمدفعية الثقيلة، والقذائف الفوسفورية المحرقة المناطق المحررة القريبة من مزارع شبعا واستهدف القصف أطراف شانوح حلتا بسطا كفرحمام وكفرشوبا. وتسببت باندلاع حرائق في الاحراج وفساتين الزيتون دون أن يبلغ عن إصابات.
ويتزامن ذلك مع تحليق متواصل للطيران المروحي في سماء المنطقة صولا حتى البقاع الغربي واقليم التفاح.
 
وفي وقت سابق ألقى جيش العدو قذائف ضوئية في أجواء أحراج مرتفعات حلتا وشانوح جنوب كفرشوبا جنوب لبنان. 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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