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لبنان

ابو فاعور: لعقد جلسة عاجلة للتمديد لقائد الجيش

Lebanon 24
29-10-2023 | 07:52
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إعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، ان "المسؤولية الوطنية تجاه الاخطار الحالية تقتضي انتخاب رئيس جمهورية، وبالحد الادنى تدعيم الموسسة العسكرية، ودعوة رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء لاجل التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري، ومن ضمنه رئيس للاركان، لاننا فيما يشبه حالة الحرب، ودعوة كل القوى الى العودة الى المؤسسات الدستورية سواء مجلس الوزراء او مجلس النواب".
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كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء تشاوري عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا مع لفيف من المشايخ والفاعليات الدينية في منطقة راشيا، حيث تم البحث في الاوضاع في غزة، وتم تاكيد وقوف المنطقة وفاعلياتها الى جانب الشعب الفلسطيني وادانة المجازر الاسرائيلية وصمت العالم عنها.
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