بيان جديد من المقاومة.. استهداف وتدمير مواقع للعدو

أصدرت "المقاومة الاسلامية" بيانا جاء فيه: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية والتقنية". ‏

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