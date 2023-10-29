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لبنان

بيان جديد من المقاومة.. استهداف وتدمير مواقع للعدو

Lebanon 24
29-10-2023 | 07:57
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 أصدرت "المقاومة الاسلامية" بيانا جاء فيه: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية والتقنية". ‏
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