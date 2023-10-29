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لبنان

الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)

Lebanon 24
29-10-2023 | 08:35
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نشرت الصحافية كريستينا عاصي، التي تعرّضت لإصابة بليغة أثناء تغطية الاحداث الامنية في الجنوب إثر قصف إسرائيلي استهدف السيارة التي كانت تتواجد فيها برفقة عدد من الصحافيين بينهم الشهيد عصام عبدالله، صورة لها ولعبدالله على خاصية الستوري، قالت فيها إن عبدالله أنقذ حياتها من الموت، وفقد حياته من أجل إنقاذها.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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