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لبنان

المطران عودة لحكّام العالم: أوقفوا الحرب في غزة

Lebanon 24
29-10-2023 | 09:08
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ناشد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة "حكّام العالم، وخصوصاً من يحمل منهم لواء الدفاع عن حقوق الإنسان، أن يعملوا على وقف الحرب في قطاع غزة وإسعاف الجرحى وإيواء المشرّدين وإيجاد حلّ عادل لقضية طال الاستهتار بها".
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وقال عودة في عظة الأحد: "فيما يعيش عالمنا بعيداً من القداسة بشاعة الحروب وقلة الإيمان وانعدام الإنسانية، وفي ظلّ صمت العالم عن كلّ ما يجري في هذه المنطقة من تنكيل بالمدنيين الأبرياء، أملنا أن يتوقّف القتال ويعلو صوت الضمير عند قادة العالم، وأنْ تتغلّب الحكمة عند من في يدهم الأمر عندنا".

 
كما أمِل في أن "يتوافق جميع المعنيّين من مسؤولين وسياسيين وقادة وزعماء على رفض الحرب وإبعاد لبنان عن هذا الصراع، وعلى تحصينه بالإسراع بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة يتوليان قيادة البلد إلى ما فيه خيره وسلامة شعبه".

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