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لبنان

وزير الدفاع الفرنسي يزور لبنان الأربعاء

Lebanon 24
29-10-2023 | 09:55
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افادت قناة "الحدث" بان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو سيزور لبنان الأربعاء لتفقد قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب.
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سيباستيان لوكورنو

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لبنان

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