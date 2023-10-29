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لبنان

بو حبيب عرض مع نظيرته الهولندية التطورات جنوباً

Lebanon 24
29-10-2023 | 10:04
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي بروينز.
 
 
خلال الاتصال، تم التشاور في آخر التطورات في الجنوب اللبناني، والتصعيد الاسرائيلي الكلامي والعسكري. 
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وشدد بو حبيب، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، على "ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف إستفزازاتها وتهديداتها الصادرة عن مسؤولين حكوميين وعسكريين بتدمير لبنان وإعادته الى العصر الحجري، مما قد يؤجج الصراع ويزيد مخاطر تحوله الى مواجهة إقليمية تهدد السلم والامن في جنوب لبنان والمنطقة بأجمعها، وذلك بعكس التصريحات الصادرة عن المسؤولين اللبنانيين التي تشدد على عدم رغبة لبنان بالحرب او السعي اليها".
كما نقل الوزير بوحبيب الى نظيرته الهولندية "قلقه الشديد من التصعيد الاخير في غزة وضرورة وقف الحرب، وإحترام اسرائيل للقانون الدولي الانساني".
 
واتفق الوزيران على ان "السلام والاستقرار في المنطقة ككل يبدأ من تنفيذ حل الدولتين باقامة دولة فلسطينية تمنح الشعب الفلسطيني السيادة وتحفظ كرامته".
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