اللواء ابراهيم بحث مع السفير النرويجي في آخر المستجدات

إلتقى اللواء عباس إبراهيم في مكتبه عصر اليوم، سفير مملكة النرويج مارتن يترفيك، وبحث معه آخر المستجدات والتطورات على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

كما تم البحث في تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية في قطاع غزة.