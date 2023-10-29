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لبنان

اللواء ابراهيم بحث مع السفير النرويجي في آخر المستجدات

Lebanon 24
29-10-2023 | 10:27
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إلتقى اللواء عباس إبراهيم في مكتبه عصر اليوم، سفير مملكة النرويج مارتن يترفيك، وبحث معه آخر المستجدات والتطورات على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
 
 
 
كما تم البحث في تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية في قطاع غزة.
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اللواء عباس إبراهيم

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