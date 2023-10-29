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لبنان

أوقع إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن عن عملية جديدة عند الحدود

Lebanon 24
29-10-2023 | 10:37
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أعلن "حزب الله" استهداف "موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مباشرة فيه".

  
وقال "الحزب" في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مباشرة".
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