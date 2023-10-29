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لبنان
هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
29-10-2023
|
10:42
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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