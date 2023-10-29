Advertisement

لبنان

غادرت منزل ذويها في الفريديس ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
29-10-2023 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1124120-638342002133297979.jpg
Doc-P-1124120-638342002133297979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالــي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فاديا خالد أسعد (من مواليد عام 1997، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 28-10-2023، منزل ذويها الكائن في بلدة فريديس، ولم تعد لغاية تاريخه.
Advertisement

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر القبيات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2023-10-29
14:43 | 2023-10-29
14:34 | 2023-10-29
14:28 | 2023-10-29
14:04 | 2023-10-29
14:01 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24