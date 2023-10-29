وزير الدفاع الفرنسي يزور لبنان الاربعاء...

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أعلن مكتب وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو أنه سيبدأ يوم الأربعاء المقبل اجتماعات في لبنان مع مسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما سيزور قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.وأبلغ مكتب ليكورنو وكالة" فرانس برس" في بيان، أكده المتحدث باسمه لـ"رويترز "في وقت لاحق، بأن الوزير يسعى إلى إعادة تأكيد "التزام فرنسا باستقرار لبنان".وسيزور ليكورنو يوم الخميس قوات" اليونيفيل".