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لبنان

"على طريق القدس".. شهيد جديد لحزب الله اليوم

Lebanon 24
29-10-2023 | 12:46
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، استشهاد المجاهد محمد نجيب حلاوي "شهيد" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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