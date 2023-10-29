إليكم آخر مستجدات الوضع الأمني على الجبهة الجنوبية





وأشارت قناة 14 الإسرائيلية إلى أنه تمّ إطلاق عدد من قذائف الهاون من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في المالكية، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام اسرائيلية تسلّل مقاتلين من جنوب لبنان وحدوث إشتباك داخل مستوطنة كريات شمونة.

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وكانت قد أفادت "الميادين" بأن الجيش الاسرائيلي الإسرائيلي موقعاً للجيش اللبناني في رأس الناقورة ولا إصابات في صفوف عناصره.



كما سمعت أصوات انفجارات في سماء بلدة الناقورة ناجمة عن اعتراض القبة الحديدية صواريخ أطلقها "حزب الله".



ونعت مساءً "المقاومة الإسلامية" في بيان، "الشهيد المجاهد محمد نجيب حلاوي "شهيد" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان". أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخين في كريات شمونة على حدود لبنان واندلاع حريق في أحد المباني.وأشارت قناة 14 الإسرائيلية إلى أنه تمّ إطلاق عدد من قذائف الهاون من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في المالكية، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام اسرائيلية تسلّل مقاتلين من جنوب لبنان وحدوث إشتباك داخل مستوطنة كريات شمونة.وكانت قد أفادت "الميادين" بأن الجيش الاسرائيلي الإسرائيلي موقعاً للجيش اللبناني في رأس الناقورة ولا إصابات في صفوف عناصره.كما سمعت أصوات انفجارات في سماء بلدة الناقورة ناجمة عن اعتراض القبة الحديدية صواريخ أطلقها "حزب الله".ونعت مساءً "المقاومة الإسلامية" في بيان، "الشهيد المجاهد محمد نجيب حلاوي "شهيد" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان".

كما أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً جاء فيه: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‏الأحد الواقع في 29-10-2023 باستهداف مسيرة اسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها اصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة". ‏

وفي بيانين آخرين، أأعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‏الأحد الواقع في 29-10-2023 قوة مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية الموجّهة، وأوقعوا فيها اصابات مؤكدة إضافةً إلى اصابة تجهيزاته اصابةً مباشرة، كما استهدفوا موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تدمير قسم من تجهيزاته.

وأعلنت "قوات الفجر"، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في بيان، أنها وجهت "صليات صاروخية جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو الصهيوني في محيط مغتصبة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة".



وإذ أكدت أنّ "صلياتنا الصاروخية ستستمر وتزداد كلّما أمعن العدو الصهيوني وتمادى في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة"، شددت على "ان باستطاعتنا توسيع دائرة ردّنا لثنيه عن عدوانه".

ومساءً أيضاً، استهدف قصف إسرائيلي عنيف محيط بلدات القليلة والشعيتية وزبقين الجنوبية، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.