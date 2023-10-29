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لبنان

إقفال المدارس في المناطق الحدودية الجنوبية مستمرّ غداً الاثنين

Lebanon 24
29-10-2023 | 13:12
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تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي العمل بتطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، يوم غد الاثنين في ٣٠/١٠/٢٠٢٣، أما تلك المحاذية للمناطق الحدودية الدولية، فيترك قرار إقفالها من عدمه لمدير كل مدرسة.
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فيما تستمر المدارس الواقعة في المناطق اللبنانية كافة بالعمل بصورة طبيعية .

وشدد الوزير على حق كل تلميذ بالالتحاق في المدرسة الرسمية القريبة من مكان سكنه الجديد، كما أكد حق أفراد الهيئة التعليمية الذين نزحوا إلى أماكن أخرى بالالتحاق في المدارس الموجودة حيث انتقلوا، على أن يتم إبلاغ المناطق التربوية بهذه المستجدات . 

ودعا المواطنين إلى متابعة بيانات الوزارة، على ان يبقى هذا القرار ساريا لحين صدور ما يخالفه عن الوزير .
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