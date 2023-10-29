إشكال كبير في البترون.. والأهالي يناشدون وزير البيئة!

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حدث إشكال بين عدد من أبناء بلدة إده في قضاء البترون وأصحاب مزرعة دواجن غير مستوفية الشروط القانونية منذ سنوات، تنتشر بسببها الروائح الكريهة في أجواء البلدة والبلدات المجاورة.وأعرب الأهالي عن "استيائهم العارم من الضرر الصحي التي تتسبب به المزرعة منذ سنوات وفشل المراجعات لإيجاد حل لهذه القضية".وناشدوا المراجع البيئية والصحية وكل المسؤولين المعنيين بصحة المواطنين "العمل فورا على وضع حد لهذا الإهمال المتمادي من أصحاب المزرعة، الذين لا يهتمون إلا لمصالحهم وجني الأرباح، غير آبهين لصحة الأهالي" .ودعا الأهالي وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين الى زيارة البلدة والاطلاع عن كثب على الوضع، مهددين بخطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالبهم لوضع حد لمشروع تهجيرهم من منازلهم.