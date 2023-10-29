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لبنان

اعلان جديد من حزب الله.. هذا ما جرى عصراً عند الحدود

Lebanon 24
29-10-2023 | 13:25
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أن عدداً من مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‏الأحد الواقع في باستهداف مسيرة اسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها اصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.  ‏
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