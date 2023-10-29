كتائب القسام في لبنان: قصفنا نهاريا بـ16 صاروخاً

أعلنت كتائب القسام - لبنان مساء اليوم في بيان، أنها "قصفت مغتصبة "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".

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