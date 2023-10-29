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لبنان

كتائب القسام في لبنان: قصفنا نهاريا بـ16 صاروخاً

Lebanon 24
29-10-2023 | 13:59
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أعلنت كتائب القسام - لبنان مساء اليوم  في بيان،  أنها "قصفت مغتصبة "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".
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