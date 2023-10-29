اطلاق نار في طرابلس.. وسقوط جريح

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اقدم المدعو "م.ج" على اطلاق النار بإتجاه "ا.ج" ما أدى الى اصابته في فخده في محلة شارع الحرية في طرابلس، ليفر بعدها مطلق النار الى جهه مجهولة.وجرى نقل الجريح الى احد مستشفيات مدينة طرابلس للعلاج فيما افادت المصادر ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".