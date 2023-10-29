Advertisement

لبنان

بسبب القصف على وادي خنسا... احتراق 20 دونم من الزيتون ومحول ومولد كهرباء

Lebanon 24
29-10-2023 | 14:04
A-
A+
Doc-P-1124154-638342068773092392.png
Doc-P-1124154-638342068773092392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى القصف الاسرائيلي على وادي خنسا الى احتراق 20 دونم من الزيتون يملكها اللبناني "غ. غ" من شبعا. 

كما أدى الى احتراق محول كهرباء للبلدة ما قطع الكهرباء عن وادي خنسا، وتسبب بإحتراق مولد كهربائي بقيمة حوالي 10 آلاف دولار يستعمل في ري المزروعات.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف الآن محيط بلدات القليلة والشعيتية وزبقين الجنوبية (الوكالة الوطنية للاعلام)
lebanon 24
30/10/2023 00:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: قصف إسرائيلي يستهدف الآن مستشفى القدس في غزة
lebanon 24
30/10/2023 00:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة مروحين (الميادين)
lebanon 24
30/10/2023 00:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
lebanon 24
30/10/2023 00:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24

قصف

إسرائيلي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2023-10-29
18:07 | 2023-10-29
17:42 | 2023-10-29
17:21 | 2023-10-29
17:02 | 2023-10-29
16:58 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24