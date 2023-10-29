بسبب القصف على وادي خنسا... احتراق 20 دونم من الزيتون ومحول ومولد كهرباء

Advertisement

أدى القصف الاسرائيلي على وادي خنسا الى احتراق 20 دونم من الزيتون يملكها اللبناني "غ. غ" من شبعا.كما أدى الى احتراق محول كهرباء للبلدة ما قطع الكهرباء عن وادي خنسا، وتسبب بإحتراق مولد كهربائي بقيمة حوالي 10 آلاف دولار يستعمل في ري المزروعات.