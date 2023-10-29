Advertisement

لبنان

الانتخابات انتهت.. جعجع رئيساً لـ"القوات اللبنانية" وعدوان نائباً للرئيس

Lebanon 24
29-10-2023 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1124160-638342084241256390.jpeg
Doc-P-1124160-638342084241256390.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وأعلن الأمين العام لحزب "القوات اللبنانية" إميل مكرزل نتائج اليوم الانتخابي لاختيار أعضاء الهيئة التنفيذيّة في الحزب التي جاءت على الشكل الآتي: 

رئيس الحزب: سمير جعجع.
نائب رئيس الحزب: جورج عدوان.
Advertisement
عن الإنتشار: جوزيف جبيلي. 
عن بيروت: دانيال سبيرو .
عن جبل لبنان: إدي أبي اللمع، مايا زغريني وطوني كرم. 
عن الشمال: أنطوان زهرا، وهبي قاطيشا وإيلي كيروز.
عن البقاع: بشير مطر وميشال تنوري.
عن الجنوب: أسعد سعيد.
 
وصوّت 18321 منتسبًا من أصل 31 ألف منتسب بنسبة بلغت 58.9 في المئة. 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2023-10-29
18:07 | 2023-10-29
17:42 | 2023-10-29
17:21 | 2023-10-29
17:02 | 2023-10-29
16:58 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24