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وأعلن الأمين العام لحزب "القوات اللبنانية" إميل مكرزل نتائج اليوم الانتخابي لاختيار أعضاء الهيئة التنفيذيّة في الحزب التي جاءت على الشكل الآتي:رئيس الحزب: سمير جعجع.نائب رئيس الحزب: جورج عدوان.عن الإنتشار: جوزيف جبيلي.عن بيروت: دانيال سبيرو .عن جبل لبنان: إدي أبي اللمع، مايا زغريني وطوني كرم.عن الشمال: أنطوان زهرا، وهبي قاطيشا وإيلي كيروز.عن البقاع: بشير مطر وميشال تنوري.عن الجنوب: أسعد سعيد.