وضع كمية كبيرة من الكوكايين على جسده بطريقة محترفة وجمارك المطار تكشفه!

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أحبطت دائرة المسافرين في جمارك مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، بعد ظهر اليوم، محاولة لإدخال كمية من الكوكايين تقدر بـ8 كيلوغرامات مع مسافر من الجنسية اللبنانية كان قادما من افريقيا عبر رحلة أكرا- لاغوس.وقد تم اكتشاف الممنوعات الموجودة على جسده بطريقة محترفة من قبل رجال الجمارك في المطار بعد الاشتباه به. وأحيل إلى مكتب المخدرات لإجراء التحقيق بناء على إشارة القضاء المختص.