Advertisement

لبنان

وضع كمية كبيرة من الكوكايين على جسده بطريقة محترفة وجمارك المطار تكشفه!

Lebanon 24
29-10-2023 | 14:34
A-
A+
Doc-P-1124161-638342086649312785.jpg
Doc-P-1124161-638342086649312785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أحبطت دائرة المسافرين في جمارك مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، بعد ظهر اليوم، محاولة لإدخال كمية من الكوكايين تقدر بـ8 كيلوغرامات مع مسافر من الجنسية اللبنانية كان قادما من افريقيا عبر رحلة أكرا- لاغوس.
Advertisement

وقد تم اكتشاف الممنوعات الموجودة على جسده بطريقة محترفة من قبل رجال الجمارك في المطار بعد الاشتباه به. وأحيل إلى مكتب المخدرات لإجراء  التحقيق بناء على إشارة القضاء المختص.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2023-10-29
18:07 | 2023-10-29
17:42 | 2023-10-29
17:21 | 2023-10-29
17:02 | 2023-10-29
16:58 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24