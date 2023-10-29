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لبنان
ستريدا جعجع بعد انتهاء انتخابات "القوات": كان يوماً ديمقراطياً بامتياز
Lebanon 24
29-10-2023
|
15:56
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هنأت النائبة ستريدا جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع والرفاق في الحزب على هذا اليوم الانتخابي الطويل الذي كان ديمقراطياً بامتياز" .
واذ شدّدت على أنه " لا يضيع شيء وكل التضحيات تتبلور" ، تمنّت لو أن الانتخابات "حصلت في ظروف غير تلك التي نشهدها في لبنان والمنطقة، ولكن هناك نور سطع من مقر حزب القوات اللبنانية ليؤكد ان اللبنانيين توّاقون الى الديمقراطية والحرية، إلى ثقافة الحياة لا ثقافة الموت، تواقون إلى جمهورية قوية تشبههم" .
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واعتبرت انه ليس "بقليل في ظل هذه الظروف الصعبة، أن يصوّت اكثر من 18 ألف منتسب من أصل 31".
جعجع التي وصفت ما حصل " بالانتصار الكبير "، توجهت الى الذين لم يحالفهم الحظ: " أنا منكم أتعلم الروح الرياضية التي تتمتعون بها وايمانكم بالقضية، أما الى الفائزين فأقول: ألف مبروك، المهمة صعبة وليست سهلة ولكن " انتو دايماً قدا ".
كما وجهت النائبة جعجع تحية لأهالي قضاء بشري "الذين اثبتوا مرة جديدة وقوفهم الى جانب ابنهم سمير جعجع في كل المحطات ، ومحطة اليوم مهمة برفع نسبة الاقتراع، ايمانا منهم بالقضية التي يناضلون من أجلها" .
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