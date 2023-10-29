كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله.. اليكم الموعد

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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2023، الساعة الثالثة بعد الظهر، في الاحتفال التكريمي للشهداء الذين قضوا "على طريق القدس" والذي يقيمه حزب اللهوذلك في الأماكن التالية:١- باحة عاشوراء- الضاحية الجنوبية٢- حسينية مدينة النبطية.٣- حسينية دير قانون النهر.٤- حسينية مقام السيدة خولة(ع) بعلبك.