قتل ابن خاله في طرابلس.. اليكم التفاصيل

Advertisement

اقدم المدعو "ي.ع.ف" على اطلاق النار من مسدس بإتجاه ابن خاله المدعو "خ.س" ما ادى الى وفاته على الفور، وذلك في محلة دوار المولوي في ابي سمراء.وأشارت المعلومات الأولية لمندوبة "لبنان 24" الى ان سبب الاشكال عائلي.