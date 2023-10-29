Advertisement

لبنان

قتل ابن خاله في طرابلس.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-10-2023 | 17:02
A-
A+
Doc-P-1124202-638342174449378991.jpeg
Doc-P-1124202-638342174449378991.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم المدعو "ي.ع.ف" على اطلاق النار من مسدس بإتجاه ابن خاله المدعو "خ.س" ما ادى الى وفاته على الفور، وذلك في محلة دوار المولوي في ابي سمراء.
وأشارت المعلومات الأولية لمندوبة "لبنان 24" الى  ان سبب الاشكال عائلي.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. اشكال يتطور الى اطلاق نار واصابة شخص
lebanon 24
30/10/2023 00:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في طرابلس.. وسقوط جريح
lebanon 24
30/10/2023 00:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في طرابلس.. والجيش يتدخل
lebanon 24
30/10/2023 00:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق النار عليه وفرّ إلى جهة مجهولة
lebanon 24
30/10/2023 00:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

اشكال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2023-10-29
18:07 | 2023-10-29
17:42 | 2023-10-29
17:21 | 2023-10-29
16:58 | 2023-10-29
15:56 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24