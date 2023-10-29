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لبنان

قتلت صدماً على أوتوستراد نهر ابراهيم!

Lebanon 24
29-10-2023 | 17:21
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توفيت امرأة من جنسية أجنبية جراء حادث صدم على المسلك الشرقي لأوتوستراد نهر ابراهيم مقابل سوق الخضار القديم .

وتولى عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقل الجثة الى إحدى المستشفيات القريبة.
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