قتلت صدماً على أوتوستراد نهر ابراهيم!

توفيت امرأة من جنسية أجنبية جراء حادث صدم على المسلك الشرقي لأوتوستراد نهر ابراهيم مقابل سوق الخضار القديم .



وتولى عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقل الجثة الى إحدى المستشفيات القريبة.

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