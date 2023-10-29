تردّد أن زيارة رئيس تيار حزبي مثير للجدل إلى مرشح رئاسي بارز جاءت على خلفية حسابات مفترضة لنتائج حرب غزة لمصلحة فريق المرشح الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement