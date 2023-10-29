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لبنان
إتّصالات متواصلة مع مسؤول أمني
Lebanon 24
29-10-2023
|
19:00
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تتواصل الإتصالات الأميركية والأوروبية مع مسؤول أمني سابق لتبادل الرسائل مع جهات نافذة محلية وإقليمية في ملفات حساسة، على خلفية تطورات الحرب في غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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