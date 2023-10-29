إتّصالات متواصلة مع مسؤول أمني

تتواصل الإتصالات الأميركية والأوروبية مع مسؤول أمني سابق لتبادل الرسائل مع جهات نافذة محلية وإقليمية في ملفات حساسة، على خلفية تطورات الحرب في غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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