27
o
بيروت
27
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السنيورة: لا نسمح بالانزلاق إلى المعركة العسكرية
Lebanon 24
29-10-2023
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد الرئيس فؤاد السنيورة في حديث لـ»نداء الوطن» أمس أنّ «المطلوب من اللبنانيين في ظل الأحداث التي تمر فيها المنطقة، هو العمل على مزيد من رصّ صفوفهم الداخليّة، على أساس القواعد التي قام عليها لبنان، والمبادئ السياديّة الأساسيّة التي تجمع اللبنانيين، وتحديداً إتفاق الطائف والمحافظة على الدستور والسعي إلى استعادة الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانيّة».وتوقف عند أهميّة جمع اللبنانيين على القضايا الأساسيّة التي لا خلاف عليها، ومن بينها دعم «القضيّة الفلسطينيّة» وتأييدها، وقال: «ليس بإمكاننا أن نسمح بأن يدخل لبنان المعركة العسكريّة، خصوصاً أنّ الظروف السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعية التي يمرّ فيها، وسط تفاقم مسألة النازحين، تحول دون السماح بإدخال أو إشراك لبنان في العمليات العسكريّة». ولفت إلى إمكانيّة أن يكون لبنان مقداماً بدعم «القضيّة الفلسطينيّة» سياسياً وديبلوماسياً، كما إعلامياً... ويستطرد، مستعيراً القول المأثور لوصف المشكلة الراهنة، بالقول: «من حام حول الحُمّى يوشك أن يقع فيها». وهذا ما دفعه إلى دعوة المعنيين إلى وجوب «الحرص، وتجنّب الانزلاق في المعركة العسكريّة رغماً عن إرادتنا، وعن المواقف الرافضة لإقحام لبنان فيها».
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
29/10/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
10:10 | 2023-10-29
29/10/2023 10:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
08:35 | 2023-10-29
29/10/2023 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
15:46 | 2023-10-29
29/10/2023 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بيروت.. خطوات احترازية وMEAتحمي اسطولها
Lebanon 24
مطار بيروت.. خطوات احترازية وMEAتحمي اسطولها
06:00 | 2023-10-29
29/10/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-10-30
حظوظ "سعادة النائب" مرتفعة
02:21 | 2023-10-30
نفذا عملية في موقع حانيتا: شهيدان جديدان من حزب الله.. هذه هويتهما
02:15 | 2023-10-30
كلمة نصرالله وتوقيتها... ما قبلها وما بعدها
02:11 | 2023-10-30
بعدما قتل ابن خاله في أبي سمراء ليل أمس.. الجيش أوقفه
02:00 | 2023-10-30
زيارة ميقاتي لقطر ستستتبع بمحطات عربية أخرى لحماية لبنان ومنع امتداد الحرب اليه
01:01 | 2023-10-30
الحرائق اندلعت... قصف إسرائيلي صباحي بالقذائف الفوسفورية على بلدات جنوبية
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
30/10/2023 08:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
30/10/2023 08:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
30/10/2023 08:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24