إسرائيل تستعيد تجربة اجتياحها لبيروت وتسعى لتهجير غزة

كتب ابراهيم بيرم في" النهار":تنفي حركة "حماس" ان يكون أحد ما أو أيّ جهة قد طلبت من قيادتها الموجودة في الدوحة مغادرتها الى بيروت بناء على طلب اسرائيلي.

ثمة من يرى ان اثارة موضوع الترحيل الذي له في الذاكرة والوجدان الفلسطينيين اسوأ الأثر لم يولد من فراغ او أنه أمر عابر بلا مقدمات او نتائج في رأي المتابعين، بل ينطوي على أبعاد تشي بان الاسرائيلي يمهد لتكرار تجربة إبعاد على غرار تجربة بيروت عام 1982.

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لاريب في ان القيادة الاسرائيلية تدرك ان المعطيات والوقائع التي سمحت لاسرائيل في ذلك العام بإبعاد الجسم العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية من بيروت وتوزيعه على عواصم خمس دول عربية (دمشق والخرطوم وعدن وتونس والجزائر) تختلف بدرجة كبيرة عن ظروف ذلك الاجتياح، اذ ان الفلسطينيين كانوا في لبنان قبل اكثر من 41 عاما بمثابة لاجئين على ارض نصف سكانها يعاديهم وينتظر لحظة إبعادهم. اما في غزة وقطاعها فهم ابناء الارض ويعلمون علم اليقين ان خروجهم منها طوعا او قهرا يعني بشكل او بآخر ضياع القضية من جهة وتبديد جهود نحو سبعين عاما من جهة اخرى. ومع ذلك، فان القيادة الاسرائيلية المربكة تفكر في اعادة الاعتبار الى سيناريو اجتياح عام 1982 واعتماد تلك التجربة نموذجا وإنْ وفق قواعد وشروط جديدة مختلفة.



ففي صيف عام الاجتياح الواسع للاراضي اللبنانية نجحت القوات الغازية بسرعة قياسية غير متوقعة في تطويق بيروت والاطباق عليها من كل الجهات، ومن ثم محاصرة المقاتلين الفلسطينيين وحلفائهم في الحركة الوطنية اللبنانية، وشرعت بعدها في عملية ضغط عسكري مكثف وتدمير للمدينة برمتها، وفي الحصيلة لم يعد امام الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلا ان يقبل بعد ثلاثة اشهر من الضغط بالنار والحصار، بحمل سلاحه الخفيف مع مقاتليه ومغادرة بيروت من مرفئها. حينذاك كان مطلب الرحيل عن بيروت نصيحة الحلفاء والاصدقاء والاعداء على حد سواء لانه لم يعد لديهم ما يقدمونه لنصرته ودعمه. وعليه فان القيادة الاسرائيلية التي تبدو في وضع العاجز عن الحسم السريع وعن تحقيق ما رفعته من شعارات واطلقته لجمهورها من وعود وتعهدات ردا على عملية "طوفان الاقصى" لا تخفي رغبتها في تكرار تلك التجربة وتطبيقها على غزة. وهذا يعني اسابيع اخرى من العنف والضغوط العسكرية على غرار ضغوط مورست على العاصمة اللبنانية ليُفسح في المجال بعدها لواشنطن ان تكرر تجربة الوسيط المعروف فيليب حبيب، فاتحة الباب امام جولات وساطة على صفيح ساخن بل ملتهب، على ان تبقى غزة لاحقا بعد إبعاد الجسم العسكري لـ"حماس" ومَن والاها كما بقي وضع المخيمات الـ 12 في لبنان بعد ايلول عام 1982 أي بلا حول ولا قوة.



اما لماذا تنتقي القيادة الاسرائيلية بيروت بالذات لتكون ملجأ تجمع لـ"حماس"، فان ذلك فق تقديرات خبراء بالشأن الفلسطيني غير بعيد عن تجربة نقل القيادة المركزية لـ"فتح" ومنظمة التحرير من بيروت الى تونس وتجميعها هناك تحقيقا لأمرين:

- إبعادها عن بيئتها وارضها وتقييد حركتها وجعلها تحت العين الاسرائيلية والغربية عموما.

- اعادة لبنان ساحة صراع وانقسام وتجاذب على خلفية الوجود الفلسطيني في ارضه تمهيدا لحقن الساحة اللبنانية بمزيد من عناصر التفجير والتأزم.



حتى الآن يبدو المخطط افتراضيا وربما صعب التحقق، لكن الواضح انه دخل في العقل الاسرائيلي وصار مُدرجاً في قائمة حساباته، خصوصا انه يطرح منذ عام 1970 فكرة تهجير غزة.