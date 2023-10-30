الحرائق اندلعت... قصف إسرائيلي صباحي بالقذائف الفوسفورية على بلدات جنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حرائق اندلعت في في اللبونة - الناقورة نتيجة للقصف الاسرائيلي.



وأشارت المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف صباحاً على اللبونة الناقورة وعلما الشعب بالقذائف الفوسفورية.

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واتجهت فرق الإطفاء والإسعاف للدفاع المدني اللبناني- مركز صور نحو منطقة الناقورة لإخماد الحرائق التي إندلعت أيضاً في خراج بلدة الضهيرة.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق طيلة الليل القنابل المضيئة والحارقة في سماء القطاعين الغربي والاوسط لاشعال النار بالاحراش المتاخمة للخط الازرق عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".



كما أشارت الوكالة إلى أن المناطق والقرى المذكورة عاشت ليلا متوترا بعد توسيع رقعة القصف بالإضافة الى الغارات التي ينفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.



وسجل صباح اليوم، تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاع الغربي.