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لبنان
حادث سير مروع ليلا على طريق بعلبك يؤدي إلى سقوط قتيلين (صور)
Lebanon 24
30-10-2023
|
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وقع حادث سير ليلا بين سيارتين عند مفرق مستشفى دار الامل الجامعي على طريق بعلبك الدولية ما ادى الى مقتل شخصين عرف منهما "ذ.ع". واصابة "ع. ر" بجروح بالغة وقد تم نقله إلى مستشفى دار الامل الجامعي للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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