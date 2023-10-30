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لبنان

كلمة نصرالله وتوقيتها... ما قبلها وما بعدها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2023 | 02:15
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أعلن "حزب الله" عن كلمة سيلقيها أمينه العام السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل، ما اثار موجة من التحليلات، لكن الاكيد ان نصرالله حاول تأخير موعد كلمته لمعرفة مسار التطورات الميدانية التي ستحصل في غزة.
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وتقول المصادر ان "حزب الله" بدأ مرحلة جديدة من التصعيد في جنوب لبنان ستكون هي الحاكمة في خلال الايام المقبلة التي ستسبق كلمة نصرالله، ما يعني ان تطورات ميدانية في الجبهة اللبنانية ستكون على علاقة بكلمته.
وبحسب المصادر فإن مراقبة الميدان في المنطقة من اليوم حتى الجمعة المقبل ستكون مؤشراً على المسار الذي سيتخذه الحزب وعلى المعادلات التي سيرسمها نصرالله.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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