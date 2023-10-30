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لبنان

حظوظ "سعادة النائب" مرتفعة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2023 | 02:30
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بالرغم من أن الملف الرئاسي اللبناني لم يعد في الآونة الأخيرة أولوية داخلية ولا خارجية بسبب الحرب على غزة والتوترات والإشتباكات على الحدود اللبنانية الجنوبية، إلا أن مصدراً مقرباً جداً من نائب كسرواني لفت الى أن الأخير تلقى معلومات جدية أن حظوظه الرئاسية مرتفعة في الآونة الأخيرة وعليه توافق لا يزال مستورا من قبل العديد من القوى السياسية،
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ولهذه الغاية بدأ بسلسلة إستقبالات في دارته، وشكل فريق عمل من عدد من المستشارين بإنتظار ما ستكون عليه الأمور في المرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والأمني .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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