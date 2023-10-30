بعدما قتل ابن خاله في أبي سمراء ليل أمس.. الجيش أوقفه

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عناصر حاجز دير عمار في الجيش اوقفت المدعو "ي.ع.ف" المتهم بمقتل ابن خاله "خ.س" ليل امس في منطقة ابي سمراء - دوار المولوي.



وقد علم ان الموقوف احيل الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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