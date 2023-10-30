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لبنان
بعدما قتل ابن خاله في أبي سمراء ليل أمس.. الجيش أوقفه
Lebanon 24
30-10-2023
|
02:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عناصر حاجز دير عمار في الجيش اوقفت المدعو "ي.ع.ف" المتهم بمقتل ابن خاله "خ.س" ليل امس في منطقة ابي سمراء - دوار المولوي.
وقد علم ان الموقوف احيل الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
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