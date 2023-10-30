باسيل "مع الحزب ومع الشارع المقابل"

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يبدو ان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يريد الحفاظ على تموضعه الى جانب "حزب الله" لكنه في الوقت نفسه لا يريد ان يخسر خطابه المتمايز عنه والذي حقق له، كما تقول اوساطه، مكاسب شعبية.وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل من خلال حديثه الاعلامي امس، حاول الذهاب بعيدا في انتقاداته للتحركات الفلسطينية من جنوب لبنان، بالتوازي مع تأييده للحزب، وذلك بهدف الحفاظ على شعبيته في الاوساط المعارضة لحزب الله او المتمايزة عنه، والتي تعارض بغالبيتها الذهاب الى الحرب.أضافت "أن باسيل يعمل بشكل واضح على التذكير المستمر بأنه على خلاف مع الحزب في القضايا الداخلية، لان الحزب خذله فيها، لكون هذا الخطاب، من وجهة نطر عونية، يستقطب الكثير من التأييد الجماهيري لـ"الزعيم البرتقالي".