خوفاً من الحرب... هذا ما شهدته المصانع

عمد بعض المصانع اللبنانيّة إلى زيادة ساعات العمل منذ الاسبوع الفائت والطلب من الموظّفين العمل في يومي العطلة من اجل تسليم الطلبات إلى خارج لبنان بشكل خاصّ، لكون الزبائن الخارجيين متخوفون من إندلاع حربٍ بين "حزب الله" وإسرائيل، ويُريدون الحصول على بضاعتهم في أسرع وقت.

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