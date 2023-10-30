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لبنان

لزيادة أرباحهم بالدولار... تجار يتلاعبون بسعر الصرف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2023 | 03:45
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لُوحظ في الفترة الأخيرة، أنّ بعض التجار يعمد إلى احتساب سعر صرف الدولار ما بين 80 إلى 87 ألف ليرة، واستغلال قيام أغلبيّة المواطنين بالدفع بالعملة الأميركيّة، كيّ يزيدوا أرباحهم بالدولار.
وتجدر الإشارة إلى أنّ سعر الصرف شبه مستقرّ، فيما احتسابه على سعر أقلّ، يزيد من أرباح التجار بضعة دولارات.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

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