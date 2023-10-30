بالصور.. العثور على راجمة صواريخ معدة للإطلاق في حاصبيا

عثرت القوى الامنية على راجمة صواريخ معدة للإطلاق في وادي خنسا في منطقة حاصبيا فقامت بتفكيكها ونقلها الى احد المراكز العسكرية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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