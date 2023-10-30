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لبنان

بالصور.. العثور على راجمة صواريخ معدة للإطلاق في حاصبيا

Lebanon 24
30-10-2023 | 02:31
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عثرت القوى الامنية على راجمة صواريخ معدة للإطلاق في وادي خنسا في منطقة حاصبيا فقامت بتفكيكها ونقلها الى احد المراكز العسكرية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
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راجمة

صواريخ

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