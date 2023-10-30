أمرٌ مهمٌّ من شركات التأمين.. ما هو؟

تبيّن أن هناك شركات تأمين باتت تتواصلُ مع زبائن لها بغية تقديم عروضٍ إستثنائية لهم في ظلّ الأوضاع الراهنة في جنوب لبنان، من بينها تقليل تكاليف خدمات التأمين على الحياة والتأمين على السيارات.

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مصادر ناشطة في مجال التأمين قالت لـ"لبنان24" إنّ تلك الخطوات ترتبط بهدف الشركات الحفاظ على زبائنها وتعزيز الثقة المتبادلة في ما بينهم في ظلّ الظروف الراهنة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ بعض الشركات ومن أجل تعزيز علاقتها بالزبائن، تسعى لفتحِ فروعٍ جديدة لها في أكثر من منطقة،وبالتالي سيكون ذلك عامل أمانٍ للكثير من الأشخاص.