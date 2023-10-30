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لبنان

هذا ما فعله سكان الجنوب خلال اليومين الماضيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2023 | 04:45
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كشفت مصادر ميدانية في الجنوب لـ"لبنان24" أنّ العديد من العائلات الجنوبية عاد أدراجهُ إلى منازله في البلدات المتقدمة عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أنّ حركة المواطنين في الجنوب كانت ملحوظة جداً خلال اليومين الماضيين، علماً أنّ القصف الإسرائيليّ ما زال مستمراً على أكثر من محور عند الحدود. 

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أحد المواطنين الذين نزحوا من بلدة القنطرة القريبة من الحدود قال لـ"لبنان24" إنَّ "العودة كانت ضرورية لأنه لا يمكن لنا أن نترك منازلنا. رغم أن هناك خطورة قائمة، إلا أننا متمسكون بالبقاء هنا والجميع يراقب الوضع. في حال اشتدّ الخطر سنضطر للمغادرة لكن الأوضاع حالياً مضبوطة ويمكننا البقاء في مناطقنا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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